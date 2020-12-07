شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: لا أنشطة بركانية بمنطقة «الهنداو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الأحد، أن تقرير بعثة الهيئة المصرية للثروة المعدنية بشأن الإنبعاثات الغازية بمنطقة الهنداو بالداخلة أكد انبعاث غازات مرتفعة الحرارة من الطبقات السفلي الغنية بالمواد العضوية القابلة للإشتعال والتي تتفاعل مع المياه الجوفية التي تحتوي على عنصر الكبريت فتخرج من خلال فواصل بطبقات التربة على هيئة أبخرة محملة بالكبريت والأكاسيد.

- صورة أرشيفية

وأوضح المحافظ أن التقرير أكد عدم وجود أي شواهد لتدفقات بركانية بالمنطقة، وأن الإشتعال يحدث بالقرب من سطح الأرض، مطمئناََ المواطنين بعدم وجود أي ظواهر خطرة أو شواهد تثير القلق.

- صورة أرشيفية

جدير بالذكر أن المحافظة قامت منذ بداية حدوث الظاهرة بإتخاذ كافة الإجراءات والخطوات العلمية اللازمة بالتعاون مع الهيئات البحثية المختصة والتي ضمت فرق عمل من هيئة المساحة الجيولوجية وجامعه الوادي الجديد ومعهد الدراسات الجيوفيزيقية ولا تزال المتابعة مستمرة مع الجهات العلمية.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية