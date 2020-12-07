شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال النظافة حول مقار لجان «إعادة النواب» بحي الضواحي ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى ببورسعيد، الأحد، استمرار أعمال التجهيزات النهائية وتكثيف أعمال النظافة العامة حول محيط مقار اللجان الانتخابية بالحي استعدادًا لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020، والتى تقام يومى غداً الإثنين وبعد غد الثلاثاء.

تم تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات داخل وحول محيط اللجان الانتخابية بمدرستي أحد الابتدائية وبدر الابتدائية والإمام محمد عبده والإمام الحسين بمنطقة بنك الإسكان، وعدد من مقار اللجان الأخرى.

كما أنهى عمال إدارتى الصيانة والكهرباء بالحي إصلاح وصيانة دورات المياه وأعمدة الإنارة العامة داخل وحول محيط اللجان الـ15 عشر الواقعة داخل نطاق الحى، وواصل عمال إدارة الحدائق بالحى إزالة الهيش والحشائش الخضراء داخل جميع اللجان الانتخابية.

من جانبه، أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحي، في تصريحات صحفية، تقديم الدعم اللوجيستى للجان الانتخابية قبل وأثناء عملية الاقتراع حتى تخرج بصورة حضارية ومشرفة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإشراف على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد على الناخبين خلال سير العملية الانتخابية.