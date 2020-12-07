شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد من محامى الأردن ضد رئيس المحامين العرب..وفريق رجائى: اتهامات غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مازن رشيدات نقيب المحامين الأردنيين، إن اتحاد المحامين العرب منظمة عربية غير رسمية، نشأت وتأسست فى عام 1944، واتخذت القاهرة مقرا لها منذ ذلك التاريخ، مضيفا أن مجموعه من الأشخاص اقتحموا مقر الاتحاد السبت الماضى، وقاموا بخلع وكسر الأبواب من مقر الاتحاد الذى من المفترض انه تحت حماية الدولة المصرية.

وناشد مازن رشيدات الأجهزة المعنية بالدولة المصرية، بالتدخل الفورى وتوفير الحماية لمقر الاتحاد، مشيرا إلى أن ماجرى جعل بعض الأصوات لدى النقابات العربية تنادى بنقل مقر الاتحاد من القاهرة وأن هذا لا يقبلوه.

فيما علق صلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة للمحامين المصريبن على ذلك قائلا :" هذا الكلام غير صحيح وأن من اقتحم وتعدى على السيادة المصرية، هو مازن رشيدات وبعض أصدقائة حيث قاموا الأسبوع قبل الماضى بالدخول إلي مقر الاتحاد وتحطيم الباب الداخلى والخارجي والاستيلاء على الكاميرات، وهذا الامر محرر به بلاغ أمام النيابة العامة وقام قسم شرطة قصر النيل بإجراء المعاينة اللازمه وإثبات التلفيات الموجودة".

ولفت صلاح سليمان، الى أن بعض القيادات السابقين فى اتحاد المحامين العرب طلبوا تغيير الأمين العام بغير الاجراءات التى حددها النظام الأساسى للإتحاد، موضحا أن الاجتماع الذي عقده البعض، وأعلنوا فيه سحب الثقة من الأمين العام باطل ولم تدعا له مصر وأن مايحدث ما هو إلا رغبة من هذا الفريق لفرض سيطرته علي الاتحاد.