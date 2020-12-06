شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط»: ترامب شخصية نادرة وبايدن لن يحكم أكثر من 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أن هناك صعود قوي للصين في العالم والمواجهة بين الصين وامريكا تحدث حالة توازن دولي يستفيد منه الدول الصغرى، موضحا أن هذا التعدد سيمكن الدول الصغرى من أن تستخدم تعدد القوى للدفاع عن نفسها في تجاه حركتها، ولكن حينما يكون هناك قوى واحدة مهيمنة سيحدث مثل المشهد الذي حدث من غزو العراق.

وعن وضع الامريكي، أوضح احمد أبوالغيط، في حوار ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان على قناة القاهرة والناس، أن ترامب شخصية نادرة له اسلوبه وقناعاته واجتهاداته وحصل في الانتخابات الاخيرة على ما يقرب من 74 مليون صوت والطرف الاخر 81 مليون صوت، مؤكدا أن هناك كتلة امريكية كبيرة تؤيد ترامب وهو مختلف عن الاخرين في اسلوبه.

وتابع: «ترامب بدا وكأنه يغير توجهات المجتمع الامريكي والنهاردة تأتي ادارة قادمة وتواجه ملفات كبيرة وعلى رأسها الصين البازغة بقوة وكيف سيتعامل بايدن معها»، لافتا إلى أن بايدن سيغادر بعد الاربع سنوات وهو لن يحكم اكثر من 4 سنوات بسبب عامل السن.

وعن التطبيع بين الامارات والبحرين مع اسرائيل، قال أبوالغيط: «الاعلام الدولي كان مليء بإشارات عن زيارات ولقاءات بين الخليج واسرائيل، ولكن لم يتم ابلاغنا بشكل رسمي أو غير رسمي بالتطبيع مع اسرائيل»، مشيرا إلى أن هناك تغيرات كثيرة في الحياة على مستوى العالم والاقليم العربي وتغيرات في الوضع الفلسطيني وعلاقة اسرائيل بالخليج والتهديد الايراني للخليج مما يفرض على الجميع إعادة حساباته.