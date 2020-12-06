رئيس «الإحصاء»: معدلات الفقر تراجعت في مصر.. وهناك أسر دخلها 2.5 مليون جنيه سنويًا

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الإحصاء»: معدلات الفقر تراجعت في مصر.. وهناك أسر دخلها 2.5 مليون جنيه سنويًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يعتبر أحد المصادر الرسمية والرئيسة للبيانات والأرقام التي تعتمد عليها أجهزة الدولة في التخطيط والإعداد لتصور كامل لكل مشكلات المجتمع لتلبية احتياجات المواطنين في الاتجاهات كافة.
أضاف بركات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على قناة «ON»: «نعتبر كل بياناتنا وأرقامنا بمثابة البوصلة الرئيسية التي تستخدمها أجهزة الدولة المعنية لوضع الخطط لمواجهة المشكلات التي تقف أمام المجتمع المصري مثل الفقر والعشوائيات».
تابع: «في عام 2017-2018 أعلننا أن نسبة الفقر كانت تقدر بنحو 32.5% لكنها قلت لتصل إلى 29.7% الآن أي أننا رفعنا 3.4 ملايين مواطن فوق خط الفقر، إذ نفذت الدولة الكثير من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، ولأول مرة حدث تراجع في ارتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية، إذ هبط المنحنى وهو ما يحسب للحكومة والدولة والجهود التي بذلتها خلال السنتين الماضيتين».
أشار بركات إلى أن متوسط الدخل السنوي للأسرة ارتفع من 60 ألف جنيه إلى 96 ألف جنيه: «لدينا أسر دخلها أقل من 10 آلاف جنيه في السنة، ونحن ندخل في تجمعات سكانية على أعلى مستوى مثل الرحاب ومدينتي وهناك أسر دخلها يزيد على 2.5 مليون جنيه في السنة، كما تراجعت نسب الفقر في جميع مناطق الجمهورية وكانت في ريف الوجه البحري ثم ريف الوجه القبلي».
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