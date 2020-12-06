شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأسقفية»: اجتماع لبحث استعدادات عيد الميلاد في ظل مستجدات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعا الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إلى اجتماع للمجلس التنفيذي لإبروشية مصر، السبت، لبحث استعدادات عيد الميلاد المجيد في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وقال «حنا» في تصريحات، الأحد: «نجتمع السبت المقبل لبحث كيفية الاحتفال بليلة الكريسماس في كنائسنا المختلفة في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كوفيد ١٩ المعروف باسم كورونا، ويعقد الاجتماع في قاعة كبرى تراعي فيها الكنيسة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين».
وأوضح رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية أن الاجتماع يتضمن شرح توصيات ممثلي منظمة الصحة العالمية الذين حضروا اجتماعات رؤساء الأساقفة مع رئيس أساقفة كانتربري الأسابيع الماضية.
وشدد على أن «الكنيسة الأسقفية حريصة على صحة وسلامة رعاياها وكذلك على مسئوليتها الاجتماعية تجاه قضية انتشار الوباء الذي تساهم في علاج أضراره من خلال مؤسساتها المختلفة الطبية والمجتمعية».
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