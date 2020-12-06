شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة قنا» يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بنجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، الأحد، عدد من المنشآت الطبية بنجع حمادي، حيث تفقد مستشفى حميات نجع حمادي.

واطمأن «تواضروس» على متابعة أعمال التطوير بالمستشفى استعدادا لافتتاحه، وعلي المولد الكهربائي بالمستشفي، والتأكد من عمله بصورة جيدة، إضافة إلى تفقد وحدة الأكسجين وشبكة توصيل الغازات، كما تفقد قسم الأشعة والمعمل والأقسام الداخلية للمستشفى.

وأوضح أنه تم إضافة 10 أسرة عناية مركزة بالمستشفى تحسبا لحالات كورونا.

كما ما تضمنت جولته تفقد المركز الصحي الحضري بنجع حمادي والذي يحتوي على عدد من العيادات التخصصية وعيادات طب الأسرة ودار للولادة ومكتب صحة، مؤكدًا أن تلك المنشآت الصحية سوف تقدم خدمات عديدة يكون لها بصمة في قطاع الصحة على مستوي المحافظة.

واختتم وكيل وزارة الصحة بقنا الزيارة بتفقد وحدة الغربي بهجورة، والتي تعد إحدى الوحدات الصحية التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، للاطمئنان على سير العمل وحسن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

جولة تفقدية لوكيل صحة قنا لعدد من المستشفيات

جولة تفقدية لوكيل صحة قنا لعدد من المستشفيات

جولة تفقدية لوكيل صحة قنا لعدد من المستشفيات

جولة تفقدية لوكيل صحة قنا لعدد من المستشفيات

جولة تفقدية لوكيل صحة قنا لعدد من المستشفيات