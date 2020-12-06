شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم شوارع مدينة الحمام بمطروح لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأحد، باستمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع مدن المحافظة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة لمنع انتشار فيروس كورنا المستجد. قام وجيه عبدالرازق، رئيس مركز ومدينة الحمام، بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع فريق الأزمات والطوارئ بشركة المياه فرع الحمام، والدفع بعدد ٢ سيارات مجهزة لأعمال التعقيم، حيث تم تطهير وتعقيم للشوارع الرئيسية والفرعية وأبرزها شارع مراده والنائب سات وأمن الدولة ومنطقة خط المياه بجوار مسجد النور، بالإضافة إلى تطهير أماكن التجمعات السكنية والتجارية والمصالح الحكومية والخدمية بمدينة الحمام لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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