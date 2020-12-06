شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: زيادة مرتقبة للإصابات في ديسمبر ويناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن الكمامة بمثابة اللقاح الواقي لمواجهة كورونا، معلقا «الكمامة أعظم اقتراح لحماية البشرية في 2020».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، الأحد: «تجارب اللقاحات حول العالم ما زالت في مراحل التجارب، وبعض الدول اقتربت من إعلان نتائج لقاحها».

وأكد أن مصر تدرس كافة الخيارات لاختيار اللقاح الأكثر أمانا وفعالية، مرجحا أن اللجنة ستصل إلى قرار نهائي خلال أسبوع بشأن التعاقد على شحنات لقاح كورونا التي ستخصص للفئات الأكثر أولوية.

وتابع: «خلال النصف الأول من العام المقبل سيتم توفير الكمية المحدد التعاقد عليها من لقاح كورونا»، معلقا «بقول للمصريين أمانكم في أيديكم بارتداء الكمامة».

وأضاف: «نتائج تجارب اللقاح الصيني التي تجرى بمصر حتى الآن مبشرة جدا»، مشيرا إلى أن معدلات الشفاء وفقا للبروتوكول العلاجي كبيرة جدا.

وأكمل: «العالم بأجمع في مرحلة ترقب لزيادة إصابات كورونا خلال ديسمبر ويناير».

ولفت إلى أن من أسباب وفيات كورونا التأخر في طلب الرعاية الصحية، معربا عن أمله ببقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة حال الالتزام المجتمعي بالإجراءات الاحترازية.

وأكد توافر أدوية علاج فيروس كورونا بكميات آمنة قائلا «معندناش نقص في أدوية علاج كورونا»، مردفا «التعامل مع الموجة الثانية لكورونا حول العالم أسهل من الأولى كون حالة الهلع التي صاحبت الفترة الأولى لم تعد متواجدة، فضلا عن أن البرتوكولات العلاجية أصبحت أكثر وضوحا».

وأشاد بدور الطبيب المصري في مواجهة كورونا قائلا: «أثبت أنه من أعظم أطباء العالم».

وناشد المواطنين الوعي والالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية حتى منتصف شهر فبراير، مع الحفاظ على التهوية الجديدة للمنزل، وتجنب التواجد في أماكن مزدحمة.