شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام الأمني وحروب الأجيال» ضمن الدورة التدريبية للإعلاميين السودانيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى اللواء أركان حرب بهجت محمد فريد، المدير السابق لكلية الدفاع الوطني، محاضرة الأحد، بعنوان «الإعلام الأمني وحروب الأجيال»، ضمن الدورة التدريبية للإعلاميين السودانيين، التي تنظمها وزارة الدولة للإعلام في برنامج خاص لمركز تدريب الإعلاميين الأفارقة.

وأعرب «فريد» عن سعادته بدعوته للمشاركة في تلك الدورة التدريبية، مؤكدا أن للسودان مكانة خاصة في نفوس المصريين.

واستعرض المدير السابق لكلية الدفاع حروب الجيل الرابع والخامس، مؤكدا أن هذا النوع من الحروب «موجود ويقوم على التشكيك في قدرات الشعب وقيادته».

وحذر من الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى هدم أركان الدولة، مشيرا إلى خطورة تطور وسائل القتال وأثرها في تدمير الدول والقضاء عليها من خلال حروب الجيل الرابع والخامس، حيث تعتمد على وسائل الاتصال الحديثة ونشر الشائعات، موجهًا حديثه إلى الإعلاميين السودانيين بضرورة تحري الدقة في اختيار مصادر الأخبار السليمة والصحيحة.

وأضاف أن «الأجيال الجديدة من الحروب هي حرب يتم فيها احتلال العقل وليس الأرض، لتجد نفسك في ميدان معركة لا تعرف فيها خصمك الحقيقي، حرب تتم فيها السيطرة على العقول لتقوم أنت بتدمير ذاتك»، وضرب مثالا لذلك بما حدث في العديد من الدول بالمنطقة العربية.

وأكد أن «المواطن هو المسؤول عن حماية بلده في حروب الجيل الرابع والخامس، من خلال دور الإعلام وما يقدمه للمواطن من حقائق من شأنها توضيح الرؤية السليمة بعيدا عن زيف الأمور».

يذكر أن هذه الدورة الاستثنائية للصحفيين والإعلاميين السودانيين عقدت بناء على اتفاق بين وزيري الإعلام المصري والسوداني.