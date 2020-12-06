شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: تفضيل الولد على البنت يؤثر على العلاقات بين الأخوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد حمودة، استشاري الطب النفسي، إن كلمة أخ في اللغة تعني ما جمعك به صلب أو رضاعة أو صديق، لافتاً إلى أن الآباء والأمهات لهما دور كبير في شكل العلاقة بين الاخوات، حيث أن تحضير الطفل الأول لاستقبال الطفل الثاني حتى لا تحدث غيرة.

وأضاف الدكتور محمد حمودة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن ترتيب الأخوة يفرق في كل شيء، موضحا أن المقارنات بين الأطفال تجعلهم عناديين، وسلوكياتهم مضطربة، ويجعل بينهما غيرة.

وأشار إلى أن تفضيل الولد على البنت يؤثر على العلاقات بين الأخوات، موضحا أن فرق السن دائما يكون سلبي بين الاخوات، وهذه الحواجز يتم بناؤها على أسس تساهم في استكمالها أو انهيارها.