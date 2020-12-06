شكرا لقرائتكم خبر عن «منعا كارثة محققة».. تكريم سائق ومساعد قطار 2012 «سوهاج - القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق بتكريم سائق ومساعد قطار 2012سوهاج / القاهرة وذلك بعد منعا وقوع حادثة قطار محققة.

واستقبل عبدالفتاح فكري رئيس النقاب أحمد محمد محمد حسين بنه قائد قطار سوهاج ومساعده محمد محسن، لتكريمهما بمقر النقابة لما اظهروه من تفان في العمل والالتزام بتنفيذ تعلبمات الهيئة وحرصهم على ارواح جمهور ركاب السكة الحديد والمال العام للهيئة.

وقالت النقابة في بيان لها انه أثناء مسير قطار 2012 تلاحظ لهما سقوط جذع شجرة على خط النازل المقابل لهم مما سيعرض القطار القادم ركابه لخطر محقق.

على الفور قاما بإيقاف القطار والنزول لأخذ التدابير الاحترازية حيث تلاحظ لهما قدوم قطار 87 النوم على الخط المعطل بجذع الشجرة.

وقاما بإخطار بلوك 1 بالواقعه والوقوف أمام القطار القادم وأضاءة كشافات وإعطاؤه إشارة للوقوف إلى أن استجاب قائدة وتمكن من إيقاف قطارة وتفادي حادث محقق.

وقدم رئيس النقابة الشكر والتقدير لقائدي القطار وكافة قائدي القطارات وجميع العاملين بالهيئة على ما يبذلونه من جهد للارتقاء بالهيئة وأمان وراحة جمهور الركاب.