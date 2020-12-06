شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يكشف مصير طقس التناول بعد تعليق الصلوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعليقا على مصير طقس التناول بعد تعليق الصلوات: "موجود زي ما هو لأنه من ثوابت العقيدة، لكن الفكرة في وجود تجمع من الناس، ولما نقلل التجمع احتمالات الإصابة بتقل".

وأوضح البابا تواضروس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، : "لا يمكن أن ينقل طقس التناول فيروس كورونا ، فالكنيسة عايشة به منذ عشرين قرن من الزمن، لكن تجمع الناس هو الفكرة الرئيسية، وهناك أيام فيها ازدحام مثل الأعياد والمواسم وهو ما ينطبق على كل المصريين".

وأشار إلى أن هناك 5 آباء توفوا في اليوم نفسه لكن في مناطق مختلفة وأعمار متباينة، وبعضهم كان يعاني من الضغط والسكري، لافتًا إلى أن 20 كاهنا توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا منذ نهاية مارس الماضي.

وكانت قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتخاذ قرارات جديدة بعد وفاة العديد من الكهنة خلال الأيام الماضية، وقد أصدرت تعليمات جديدة ليتم تطبيقها على "إيبارشية البابا" وهى كنائس القاهرة والإسكندرية، مشيرة خلالها إلى أنه فى إطار متابعة تطورات الوضع الصحى وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الآباء الكهنة والشعب، تقرر العمل بما يلى بكنائس القاهرة والإسكندرية بدءا من اليوم الاثنين، ولمدة شهر.

وقرارات الكنيسة الجديدة كالتالى:

1. تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية.

2. تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.

3. تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة، تسجيلات للسهرات المسجلة التى ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية.

4. إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل أن يكون ذلك فى كنائس المدافن.

5. إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

6. يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

7. يسمح بإتمام سرى المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (4 أفراد).

8. تستمر الدراسة فى الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25%.

9. يلتزم الكهنة والشمامسة وجميع أفرد الشعب باتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.

10. بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر المطران أو الأسقف كل فى إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحى بالإيبارشية.