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البابا تواضروس: احتفالات الكنائس فى الأعياد المقبلة محدودة بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن مصير القداس يوم 25 ديسمبر المقبل والذي يتزامن مع عيد القيامة المجيد: "مش عارفين الظروف هتبقى إيه، قدامنا حوالى 3 أسابيع، لكن غالبًا احتفالات الكريسماس هتبقى محدودة في مصر والعالم".

وأضاف البابا تواضروس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، عن الاحتفالات في يوم 7 يناير، قائلا: "لا يوجد لدينا تصور حتى الآن، لكن نتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد"، متابعا: "نسير وفق الصورة العامة التي تسير عليها الدولة، فالدولة المصرية قللت فترات العمل، وننادى بالوقاية باستمرار، ونشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية".

وكانت قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتخاذ قرارات جديدة بعد وفاة العديد من الكهنة خلال الأيام الماضية، وقد أصدرت تعليمات جديدة ليتم تطبيقها على "إيبارشية البابا" وهى كنائس القاهرة والإسكندرية، مشيرة خلالها إلى أنه فى إطار متابعة تطورات الوضع الصحى وتطورات انتشار ؛ وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الآباء الكهنة والشعب، تقرر العمل بما يلى بكنائس القاهرة والإسكندرية بدءا من اليوم الاثنين، ولمدة شهر.

وقرارات الكنيسة الجديدة كالتالى:

1. تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية.

2. تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.

3. تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة، تسجيلات للسهرات المسجلة التى ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية.

4. إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل أن يكون ذلك فى كنائس المدافن.

5. إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

6. يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

7. يسمح بإتمام سرى المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (4 أفراد).

8. تستمر الدراسة فى الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25%.

9. يلتزم الكهنة والشمامسة وجميع أفرد الشعب باتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.

10. بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر المطران أو الأسقف كل فى إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحى بالإيبارشية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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