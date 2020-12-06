شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية 6 أكتوبر تصدر 9 قرارات لمواجهة كورونا ولأول مرة تعليق سهرات كيهيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأسيم، 9 قرارات جديدة لتطبيقها على الكنائس، قائلا في بيان له مساء اليوم، تعليق سهرات كيهيك "وهي ليال مقدسة تصلى بها الكنائس تسبيحات وصلوات من مساء اليوم حتى صباح اليوم الذى يليه وتسبق الاحتفال بعيد الميلاد".

وقال الأنبا دوماديوس، إنه بخصوص الصلوات؛ والأنشطة والخدمات الكنسية، تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا وزيادة الإصابات؛ والمنتقلين - المتوفين من أبناء الكنيسة؛ وتجنباً للتجمعات حفاظاً على بنائنا من الكهنة والخدام والشعب على السواء، فقد تقرر الآتي:

1. إيقاف صلوات القداسات في أيام الجمعة والسبت والأحد تماما

2. إقامة القداسات في الأيام بحضور نسبة لا تتجاوز 25% من إجمالي المقاعد داخل الكنيسة؛ بنظام الججز وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية (الكمامة؛ والتباعد الاجتماعي..)

3. انصراف الشعب بعد التناول مباشرة؛ دون انتظار التسريح " مباركة الكاهن والمساح بخروج الشعب ".

4. تعليق إقامة سهرات كيهك بكافة كنائس الإيبارشية

5. صلوات الجنازة يحضرها الكاهن وأسرة المنتقل فقط؛ على أن تكون الصلاة في المدافن إذا كان سبب الوفاة هو كورونا.

6. استمرار تعليق إقامة صلوات الثالث والحميم وقاعات العزاء.

7. تعليق كافة الزيارات المنزلية؛ ويكتفى الافتقاد بالتليفون وكذلك مناولة المرضى.

8. تعمل جميع المعاهد الكنسية التابعة للإيارشية بنظام "أون لاين" دون حضور انتظامي لحين تحسن الأوضاع.

9. يسمح باتمام سر المعمودية بحضور عائلة الطفل المعمّد؛ بحد أقضى 4 أفراد