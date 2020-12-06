شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية الجيزة تمنع احتفال الأقباط بعيد الميلاد و15 قرار لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إيبارشية الجيزة، 15 قرارا مساء اليوم لمواجهة فيروس كورونا، على أن يعمل بها بدءا من الخميس المقبل حتى نهاية يناير، وعلى رأسها قصر احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد على الكهنة والشمامسة فقط .

وقالت الإيبارشية في بيان، على ضوء البيان الصادر من الكاتدرائية برئاسة قداسة البابا المعظم الائبا تواضروس الثانى، اجتمع الأنبا ثيثودوسيوس أسقف الجيزة مع وكيلي المطرانية والكهنة وممثلى مناطق الإيبارشية، لبحث القرارات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا تقرر الأتى:

1. ‎ تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الانشطة الكنسية ويستثنى من ذلك الحضانات

2. التابعة للكنائس بشرط إذا حدث أي اصابة فى أي من الحضانات تغلق هذه الحضانة حرصا على سلامة

3. العاملات بها وأسر الأطفال الأطفال.

4. كمرحلة أولى تقام القداسات بعدد محدود حسب سعة كل كنيسة بحد أقصى 50 فردا فى كل قداس على أن يكون هناك فرق توقيت بين القداسات اليومية ساعة على الأقل كوقت كافى لتعقيم الكنيسة وعدم تداخل المصلين مع بعض على أن يكون ذلك بحجز مسبق مع الكهنة.

5. صلوات تسبحة 7 و4 الكيهكية قاصرة على الاباء الكهنة والشمامسة بحد أقصى 25 شماسا شامله العشية والتسبحة وذلك من الساعة الخامسة الى الساعة الثامنة مساء يوميا.

6. تقام صلوات الجنازات فى فناء الكنيسة مع أخذ الاحترازات اللازمة وقاصره على اسرة المتوفى وبدون مجاملة لأحد

7. إيقاف صلوات الثالث والأربعين وقاعات العزاء.

8. تقتصر صلوات ليلة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد على الكهنة والشمامسة فقط المسموح لهم بالحضور من مرحلة ثانوى وصاعد.

9. يتم توزيع احتياجات إخوة الرب في منازلهم .

10. لا يجوز التنتاول فى المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى وباجراءات مشددة

11. ضرورة أن يقوم الاباء الكهنة بتوعية العامة الاحترازية والسلوكيات داخل وخارج الكنيسة لأفراد الشعب وبأهيمة هذه القرارات نظرا الخطورة الوضع الحالى ولكى يلنزم افراد الشعب برضي وعن اقتناع.

12. عدم - عتم جواز انقتال الكاهن من منطقة إلى الى كنيسة أخرى لتقديم أي خدمات إلا بعد حصوله، على إذن كهنة الكنيسة.

13. أي كاهن لا يلتزم بهذه القرارات يعرض نفسه للمسائلة أمام المجلس الاكابريكى.

14. العمل بهذه القرارات يعمل ابتداءا من الخميس 1 ديسمبر حتى نهاية شهر يناير.

15. هذه القرارات مرحلة أولى وسيتم تغيرها على حسب ظروف المرحلة المقبلة.