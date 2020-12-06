شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة للسكان: 2.5 مليون سيدة تتعرض للتحرش سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جيرمين حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ان مشاركة وزارة الشباب والرياضة فى مبادرة لا للتحرش سينعكس بالايجاب على المستفيدين من المبادرة والمتلقين لها خاصة وانها تزيد ثقافة ووعى الجميع بطريقة عملية كما ان ما تقدمه الوزارة مختلف بتقديمها للمبادرة بشق تثقيفى وعملى .

واضافت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ان نسبة التحرش السنوية وصلت الى اعداد كبيرة حيث وصلت الى 7.8 مليون سيدة تتعرض للعنف سنويا و 2.5 مليون سيدة تتعرض للتحرش و 1.7 مليون سيدة تتعرض للتحرش فى المواصلات بالاضافة الى 17 الف يتعرضون للتحرش فى المنشأت التعليمية سنويا.

جاءت تصريحات جرمين حداد في مؤتمر ختام مبادرة لا للتحرش التى تنظمها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

طلب اسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات و تدريب الشباب والحاضر نائب عن وزير الرياضة ، من الحضور في مؤتمر ختام مبادرة لا للتحرش و التى تنظمها الإدارة المركزية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد المصري للكيك بوكسينج ، من الرجال الوقوف دقيقة اعتذار لبنات وسيدات مصر لما يتعرضن له من تحرش في المجتمع .

وقال الفار الحاضر نيابة عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى ختام مبادرة لا للتحرش : اذا تحدثنا عن البنت المصرية لن تكفينا 3 سنوات وكل ما أستطيع أن اقوله هن تاج رأسنا وتاج راس المصريين وعظماء مصر ..ربنا يخليهم للبلد.



جرمين حداد



اسماعيل الفار نائبا عن الوزير