شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم السويس» يتفقد استعداد السويس لجولة الإعادة بانتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، يرافقة ياسر عمارة، وكيل المديرية، عددًا من المقار واللجان الانتخابية ومنها لمدارس السويس منها مدرسة الست آمنة الابتدائية والثانوية العسكرية والشهيدة شادية سلامة والشهيد محمد نجيب الابتدائية والإنجليزية بحوض الدرس وصلاح نسيم، لمراجعة جميع المرافق العامة باللجان الانتخابية والتأكيد على جاهزية المدارس لاستقبال انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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