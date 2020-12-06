شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القناة» يكشف تفاصيل الانتهاء من مراحل خط صرف الجبلايات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم الانتهاء تمامًا من أعمال الإحلال والتجديد أربعة مراحل لخط طرد محطة صرف الجبلايات بطول 1200 متراً، وقطر 800 مم بولى إثيلين عالى الكثافة، نظراً لتهالك الخط.

تخدم محطة صرف صحي الجبلايات 9 محطات صرف فرعية، منها مناطق محطة العمدة، وقرية عامر، الحطابه، وعمر أبن الخطاب، والشعرواية، ومنطقة الجبلايات، ومنطقة السيد هاشم، والمنشية، ومحطة الحسيني، والجوهري، وابو عارف، وعدة مناطق أخرى.

وأضاف «عصمت» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم تنفيذ خط الجبلايات على أربعة مراحل، حيث تم بالمرحلة الأولى تركيب محبس جديد 800 مم ووصلة ربط وجيبولت لخط الطرد الرئيسى، والمرحلة الثانية تم ربط الخط بغرفة المحابس القائمة خلف المجلس ( سوق الجملة ) أول طريق السويس ـ الإسماعيلية، والمرحلة الثالثة تم تركيب كوعه للمحبس الجديد بالمنطقة الصناعية امام مدخل قرية الألبان القديمة، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فقد تم تركيب كوعة بالغرفة الخرسانية بالمدخل الجديد عند المزلقان الجديد

وأشار رئيس مياه القناة إلى أن محطة صرف صحي الجبلايات تعتبر محطة رئيسية ونقطة تخلص لمحطة صرف قرية عامر، ومحطة صرف عمر بن الخطاب، ومحطة صرف المنشية، ومحطة صرف الحسنى، ومحطة صرف الجوهرى، والكرانى، ومحطة صرف العمدة، ومحطة صرف الحطابة، مضيفا ان تلك الأعمال كانت تتم في فترات مسائية مع انخفاض استخدام الأهالى لمياه الشرب، لم ينتج عن هذه الأعمال ظهور أي طفوحات في أي مناطق بنطاق دائرة العمل وتم دخولها الخدمة.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.