شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التخطيط السابق: مصر لم تتأثر بقوة بفيروس كورونا بسبب «خطة الإصلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق، إن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري كان أقل مما فعله في اقتصاديات الدول الكبرى، وأرجع ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي القوي الذي ابتعته مصر في نوفمبر 2016 والذي جعل لمصر قدرة على مقاومة الأزمة.

وأضاف «العربي» خلال الندوة التي نظمتها جامعة السويس بعنوان «الاقتصاد المصري بين تحديات الواقع والمستقبل»، الأحد، أن «الاحتياطي النقدي وصل 45 مليار دولار العام الماضي وتراجع ليصل قرابة 37 مليار دولار، في فترة الجائحة ولولا الخطوة الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في 2016 لتغير الموقف في مصر وخسرنا أكثر من نصف الاحتياطي في ذلك الوقت والذي بلغ 15 مليار دولار فقط»، مشيرًا إلى أن «دخل السياحة قبل جائحة كورونا وصل لأعلى معدل في مصر إذ بلغ 14 مليار دولار وكان أفضل من السنوات السابقة لعام 2011، وكانت مصر مقبلة على موسم سياحي 2020 من أفضل المواسم السياحية، إلا أنه توقف بسبب الجائحة، وخسرنا ذلك المبلغ العائد من السياحة».

وتابع: «كما تواكب مع هذه الأزمة انخفاض أسعار النفط، رغم انه شيء إيجابي بالنسبة لدولة مستوردة، لكن هناك الكثير من المصريين العاملين في دول الخليج التي تعتمد بنسبة كبير على إنتاج البترول، وتأثرت تحويلات المصريين في الخارج في السنة المالية 2019- 2020»، مشيرًا إلى أن «كل التقارير الدولية والمؤسسات الاقتصادية أكدت أن مصر لم تتأثر بقوة بجائحة كورونا وكانت أفضل حالا بسبب الإصلاحات الحقيقية التي جرى تنفيذها في نوفمبر عام 2016».

وتحدث «العربي» عن معدلات الفقر قائلًا: «للمرة الأولى منذ 20 عام ينخفض معدل الفقر في مصر، وذلك نتيجة لمعدل النمو وزيادة دخل الفرد في العام المالي 2019-2020، بعد ظهور ثمار الإصلاح الاقتصادي في مصر»، مشيرًا إلى أن «مشكلتنا في مصر هي الدخول منخفضة، والتحدي الحقيقي زيادة الدخول وتحسين مستوياتها، في إشارة إلى أن أسعار السلع في مصر ليست مرتفعة مقارنة بما يناظرها في النوع والجودة في الخارج».