شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يتفقدان موقع إنشاء ميناء اليخوت في دهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء جمال عبدالرشيد، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والعميد وليد المعداوي، رئيس مدينة دهب، اللواء بحري خالد زهران، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وتفقدوا موقع إقامة مشروع إنشاء ميناء لليخوت «القوارب السريعة» بمدينة دهب وتأتي أهمية المشروع من كونه المرفأ الواصل للطريق البحري بين مدينتي مقنا السعودية بمنطقة تبوك وبين مدينة دهب المصرية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لسهولة وسرعة وأمان التنقل بين المدينتين.

وبحسب بيان، الأحد، يهدف المشروع لتنشيط السياحة في منطقة دهب، وأن تصبح المعبر السياحي الأول مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج وتنشيط السياحة في سيناء عامة وجنوب سيناء خاصة.

كما سيسهم بالمثل على تنشيط السياحة في إمارة تبوك وكل الإمارات السعودية المجاورة، بالإضافة إلى تنشيط سياحة اليخوت مع دول الخليج بنسبة كبيرة كجزء من السياحة العربية إلى مصر بجانب مضاعفة أنشطة النقل السياحي.