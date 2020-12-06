شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قناة السويس: الجنيه المصري في عام 2016 ولد من جديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن الجنيه المصري في عام 2016 ولد من جديد بسبب قرار تعيوم الجنيه، معقبًا: «بدون تعويم الجنيه لما كان الجنيه الآن من أفضل العملات على مستوى العالم من حيث الأاداء»
وتابع «عبدالعال»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الاحتياطي النقد بعد التعويم أرتفع لأكثر من 45 مليار دولار، وانخفض بسبب أزمة كورونا لما يقارب الـ40 مليار، وهذا التدفق النقدي الأجنبي جاء بسبب الثقة في نظام نقدي مستقر واعي، وتحديد سعر الصرف بسبب العرض والطلب، مما أدى لاختفاء تام للسوق السوداء للعملة التي تعد شيء مرعب للمستثمر الأجنبي.
ولفت إلى أن المستثمر الاجنبي وثق في الاقتصاد المصري، بسبب السياسة النقدية المتميزة التي قامت برفع معدل الفائدة بسياسة مدروسة، للسيطرة على معدل التضخم بصورة كبيرة للغاية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,014
-
تعافي
103,324
-
وفيات
6,750
كانت هذه تفاصيل خبر بنك قناة السويس: الجنيه المصري في عام 2016 ولد من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.