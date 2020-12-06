شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قناة السويس: الجنيه المصري في عام 2016 ولد من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن الجنيه المصري في عام 2016 ولد من جديد بسبب قرار تعيوم الجنيه، معقبًا: «بدون تعويم الجنيه لما كان الجنيه الآن من أفضل العملات على مستوى العالم من حيث الأاداء»

وتابع «عبدالعال»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الاحتياطي النقد بعد التعويم أرتفع لأكثر من 45 مليار دولار، وانخفض بسبب أزمة كورونا لما يقارب الـ40 مليار، وهذا التدفق النقدي الأجنبي جاء بسبب الثقة في نظام نقدي مستقر واعي، وتحديد سعر الصرف بسبب العرض والطلب، مما أدى لاختفاء تام للسوق السوداء للعملة التي تعد شيء مرعب للمستثمر الأجنبي.

ولفت إلى أن المستثمر الاجنبي وثق في الاقتصاد المصري، بسبب السياسة النقدية المتميزة التي قامت برفع معدل الفائدة بسياسة مدروسة، للسيطرة على معدل التضخم بصورة كبيرة للغاية.