شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ استثمار: المواطن المصري البطل الحقيقي في الإصلاح الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن إقبال المستثمرين الأجانب على تغطية الاكتتابات المصرية بشكل كبير، في ظل أزمة كورنا كان مثير الدهشة، ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري إلى حد كبير، وهذا اكد ان الاقتصاد المصري لديه إمكانية الوصول إلى التمويلات في أصعب الظروف، وهذا أعطى رسالة للمؤسسات الدولة بأن الاقتصاد المصري لن يتأثر بشكل كبير بسبب الأزمة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن المواطن المصري كان البطل الحقيقي في الإصلاح الاقتصادي، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس السيسي في الكثير من أحاديثه.

وأشار أستاذ الاستثمار والتمويل، إلى أن المواطن أصبحت بان لديه قدرة على مواجهة الأزمات سواء في تطبيق برنامج الإصلاح أو أزمة كورونا.