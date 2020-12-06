شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يؤكد جاهزية اللجان الانتخابية في دائرة قليوب والقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة الإستعداد التام وتجهيز المدارس لتكون على مستوى عال من النظافة لاستقبال أعضاء اللجان الانتخابية، يومي الإعادة الاثنين والثلاثاء.

وأكد الهجان، الأحد، خلال جولة تفقدية مدينتي قليوب والقناطر الخيرية، اللتين تمثلان الدائرة الوحيدة بالمحافظة التي تشهد الإعادة على مقعد واحد من أصل ٣ مقاعد بها، على مقار اللجان استعدادا لجولة الإعادة، على جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية، وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية والعمل على تهيئة اللجان لإستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وأيضا السيدات، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم،مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والإلتزام بالمسافات البينية، للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء المشاركة في الإنتخابات.

وأكد المحافظ حرصه واهتمامه على توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية لتليق بإسم مصر وظهور محافظة القليوبيه بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية، مؤكداً على ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.

شملت الجوله المرور على ( مدرسة سنديون الإعدادية بنات والمعهد الأزهري بقلما، ومدرسة الشهيد إبراهيم عبدالرازق بكفر جمعة ومدرسة سعد الدين الشاذلي الرسمية للغات، ومدرسة قليوب الثانوية بنات ومدرسة صلاح الدين، ومعهد ميت حلفا الأزهري )، وذلك بمدينة قليوب كما تفقد، ( مدرسة حسن أبوبكر ومدرسة عمر بن الخطاب والمدرسة الفكرية ) بمدينة القناطر الخيرية، يرافقه السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية.