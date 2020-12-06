شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: لقاحات فيروس كورونا لا تعطي مناعة كاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه منذ اللحظة الأولى لإعلان إنتاج لقاحات ضد كورونا، والدولة المصرية تتابع الاتصالات والمفاوضات لتوفيره في مصر، واللقاحات التي سوف تنتج تدريجيا، لن تكفى سكان العالم في وقت واحد، ولكنها ستأتى تباعا.

وأضاف تاج خلال برنامج «حديث القاهرة» على «القاهرة والناس»، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أن هناك لقاحات من أوروبا وأمريكا والصين، فهناك مؤسسة علمية وتنظيمية تراقب وتدعم وتوفر هذه اللقاحات بحيث يكون لديها دعم مالى، بحيث تتمكن من منح اللقاحات مجانا للدول الفقيرة، ونحن لدينا اتفاق مكتوب وموقع مع أكثر من منظمة، لتوفير كميات من هذه اللقاحات لجمهورية مصر العربية.

وتابع «تاج الدين»: «هناك شفافية كاملة، وسوف تعلن كمية اللقاحات التي ستصل مصر، ومن هم الأولوية، والأكثر عرضا للمرض سيكون لهم الأولوية، ومتفق عليهم عالميا، مثل الطواقم الطبية».

وأشار إلى أن اللقاح الذي سيأتى لمصر سيكون جاهزا، ولكن في مصر هناك تفكير في التصنيع، ولكن هذه اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة، ولكنها تقى بعض الفئات من الاصابة، وتقلل تداعيات المرض لآخرين، فتطعيم الأنفلونزا الموسيمية لا يعطى مناعة كاملة.