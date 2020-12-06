شكرا لقرائتكم خبر عن إنارة مقابر المسلمين والأقباط في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت اشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، تم الانتهاء الأحد من أعمال إحلال وتجديد أعمدة الاناره العامه بمقابر المسلمين والأقباط بالمدينه، وتركيب الكشافات.

وتم زرع 50 عامود إنارة وشد اسلاك وتركيب عوازل وحوامل وكشافات بمقابر المسلمين والأقباط بحضور نواب رئىيس المدينة احمد عيسى، وأحمد سلطان، ورئيس حى شمال اشرف دواد، وفريق العمل بقسم الإنارة العامة رجب الراعى، وايمن غانم، وفريق العمل المعاون لهم.