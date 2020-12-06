شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة يشهد حفل تخريج الدفعة 12 لدبلوم المهن الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، الأحد، حفل تخريج الدفعة ١٢ لدبلوم المهن الصحية برنامج التعليم عن بُعد.

وأعرب الدكتور أحمد زكي، في بيان، الأحد، عن سعادته لوجوده بين خريجي برنامج من أهم البرامج التعليمية، التي نالت سمعة واسعة في الشرق الأوسط والبلاد العربية، مضيفا أن خريجي هذا البرنامج من الأكثر طلبًا بالجامعات العربية، خاصة وهو أول مركز للتعليم الطبي في الشرق الأوسط.

وأكد الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب، أن هذا القسم يعد أول قسم أكاديمي للتعليم الطبي في مصر والعالم العربي.

وقدّم الدكتور وجدي طلعت رئيس قسم التعليم الطبي ومدير برنامج الدبلوم في التعليم للمهن الصحية التعليم عن بعد التهنئة للخريجين، مشيرًا إلى تخرج 14 خريجًا من 11 جامعة مصرية، ويتطلع المركز من خلال رؤيته بحلول عام 2030 لتوزيع عادل لقيادات مؤهلة في تعليم المهن الصحية بالجامعة ووزارة الصحة بمختلف الدول العربية التابعة للمكتب الاقليمى منظمة الصحة العالمية شرق المتوسط.

من جانبها حرصت الدكتورة أمانى وحيد وكيلة كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة على تقديم التهنئة للطلاب الخريجين وذلك لمواجهتهم تحديات صعبة هذا العام في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

حضر الاحتفالية الدكتورة منى غالى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

وتم عرض فيلم وثائقي عن البرنامج والورش العمل التي تم إعدادها خلاله مع عرض لحفلات التخرج السابقة، لتبدأ مراسم تكريم الخريجين وتقديم درع للدكتورة نورهان فوزي لجهودها بالبرنامج والدكتور علي محمد علي من جامعة طنطا الحاصل على المركز الأول.

دكتور أحمد زكى رئيس الجامعة ودكتور اسامة عنتر عميد طب ودكتور وجدى طلعت خلال حفل التكريم

دكتور أحمد زكى رئيس الجامعة ودكتور اسامة عنتر عميد طب ودكتور وجدى طلعت خلال حفل التكريم