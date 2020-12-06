شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية: عظة الأربعاء لقداسة البابا تواضروس دون جمهور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن هناك قرارات لمدة شهر تنص على تعليق صلوات الأحد، وتعليق القداسات بالقاهرة والإسكندرية.
وأضاف القس بولس حليم، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأحد، أنه سوف يتم متابعة قداس الأعياد عبر الفضائيات القبطية، والهدف من ذلك هو الحد من خطورة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن صلوات الجنازة تقام بحضور أسرة المتوفي فقط، وإذا كانت الوفاة بسبب فيروس كورونا ستكون الصلاة على المتوفي في المدافن فقط.
وأوضح أن عظة الاربعاء لقداسة البابا تواضروس الثاني ستكون الأربعاء المقبل بدون جمهور.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,014
-
تعافي
103,324
-
وفيات
6,750
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة الأرثوذكسية: عظة الأربعاء لقداسة البابا تواضروس دون جمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.