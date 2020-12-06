شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: عظة الأربعاء المقبل لقداسة البابا بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن هناك قرارات لمدة شهر تنص على تعليق صلوات الأحد، وتعليق القداسات بالقاهرة والإسكندرية، مشيرا إلى أن عظة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم الأربعاء المقبل بدون جمهور.

وأضاف القس بولس حليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ، ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أنه سيجرى متابعة قداس الأعياد عبر الفضائيات القبطية، والهدف من ذلك هو الحد من خطورة فيروس كورونا ، مشيرا الى أن صلوات الجنازة تقام بحضور أسرة المتوفى فقط، وإذا كانت الوفاة بسبب فيروس كورونا ستكون الصلاة على المتوفي في المدافن فقط.

وكانت قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتخاذ قرارات جديدة بعد وفاة العديد من الكهنة خلال الأيام الماضية، وقد أصدرت تعليمات جديدة ليتم تطبيقها على "إيبارشية البابا" وهى كنائس القاهرة والإسكندرية، مشيرة خلالها إلى أنه فى إطار متابعة تطورات الوضع الصحى وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الآباء الكهنة والشعب، تقرر العمل بما يلى بكنائس القاهرة والإسكندرية بدءا من اليوم الاثنين، ولمدة شهر.

وقرارات الكنيسة الجديدة كالتالى:

1. تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية.

2. تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.

3. تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة، تسجيلات للسهرات المسجلة التى ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية.

4. إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل أن يكون ذلك فى كنائس المدافن.

5. إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

6. يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

7. يسمح بإتمام سرى المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (4 أفراد).

8. تستمر الدراسة فى الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25%.

9. يلتزم الكهنة والشمامسة وجميع أفرد الشعب باتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.

10. بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر المطران أو الأسقف كل فى إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحى بالإيبارشية.