شكرا لقرائتكم خبر عن بدء غلق شارع الهرم وطريق النصر وتحويلات مرورية لمدة 5 سنوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة الجيزة أعمال غلق شارع الهرم وطريق النصر، ضمن تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق نطاق محافظة الجيزة تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق واستلام مواقع أعمال محطات ( ميدان الرماية - الأهرام ) للبدء في الأعمال الإنشائية لتلك المحطات بالمرحلة الأولى للمشروع .

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم إجراء غلق جزئي لبعض المحاور بمحيط مناطق أعمال تلك المحطات، لمدة خمس سنوات وهى على النحو التالى.

أولا: محطة ميدان الرماية سيتم إجراء غلق جزئى لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان بعد استقطاع ما يقرب من 23 متر من نهر الطريق بطول 240م وترك عدد2 حارة مرورية .

مؤكدا أنه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وهى كالاتي يتم تحويل حركة المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يميناً اتجاه طريق الفيوم الجديد ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقة حدائق الأهرام ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية و طريق النصر .

وأشار محافظ الجيزة أنه سيتم توسعة طريق النصر في المنطقة المحيطة بموقع الأعمال ليصبح خمس حارات مرورية .

كما أوضح محافظ الجيزة انه فيما يخص محطة الأهرام فإنه سيتم إجراء غلق كلي للإتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 مترا بطول 404 امتار وسيتم ترك عدد 3 حارات مرورية بالجانب الأيسر من شارع الأهرام في المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركة سير المركبات القادمة من ميدان النصر لتخدم حركة سير المركبات التي ترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام .

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تجهيز التحويلة المرورية وهى حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير إتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية تقوم بالسير إتجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية ثم السير يمينا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الأهرام والدوران والعودة من أسفل كوبري السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية ثم السير بمحور المنصورية وصولا حتى شارع الملك فيصل لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الاعمال .

وأضاف محافظ الجيزة ان الشركات المنفذة ستقوم بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بمحيط مواقع الأعمال للتسهيل على المواطنين .