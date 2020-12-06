شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: ندرس جميع اللقاحات لاستخدام الآمن منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن اللقاح الواقى لمواجهة كورونا هى الكمامة حتى الوصول إلى لقاحات كورونا التي اقتربنا منها، مشيرا إلى أن التركيز يكون على الأمان للقاح، وندرس جميع اللقاحات لاستخدام الآمن منها. وتابع حسنى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أنه خلال أسبوع سيجرى التعاقد على لقاح علاج فيروس كورونا، مؤكدا أن نتائج البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا جيدة جدا ونسبة الشفاء كبيرة جدا، وزيادة أعداد الإصابة عمل مجتمعى، والعالم أجمع في مرحلة ترقب لزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والتزام المواطنين هو الأهم ولا يوجد نقص في أدوية البروتوكول العلاجى. وواصل حسنى، أن مصر قادرة على التعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا بطرق أسرع، مشيرا إلى أنه بداية من اليوم وحتى منتصف فبراير لابد أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى. وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103324 حالة حتى مساء أمس السبت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 431 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 118014 حالة من ضمنهم 103324 حالة تم شفاؤها، و 6750 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".