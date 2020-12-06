شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار قوات الشرطة بالشوارع لتأمين جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتى من المقرر أن يبدأ التصويت فيها بالداخل غدا وبعد غد فى 13 محافظة. وارتكزت الخطط الأمنية التى انتهت من إعدادها أجهزة الوزارة لتأمين انتخابات مجلس النواب، فى أحد محاورها على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، من خلال انتشار مكثف للقوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية، وتدعيم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى والشرطة النسائية، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامناً مع الانتخابات، وكذا تفعيل نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بمختلف مديريات الأمن مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الانتخابات.

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