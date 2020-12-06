السيطرة على حريق محدود في مستشفى أبو الريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، منذ قليل، على حريق اندلع في أحد طوابق مستشفى أبوالريش للأطفال التابع لجامعة القاهرة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق محدود داخل مستشفى أبو الريش للأطفال.
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ(5 سيارات إطفاء) وتمكنت من إخماد النيران قبل انتقاله لباقي المستشفى، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
وتبين نشوب الحريق في الطابق الرابع بالمستشفى بسبب ماس كهربائي.
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