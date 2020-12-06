مصدر بـ"النقل" يكشف حقيقة الصورة المتداولة بشأن محطات مترو الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة النقل، حقيقة الصورة المتداولة في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن مسار الخطر الرابع لمترو الانفاق في شارع الهرم.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365"، أن الصورة لمسار الخط الرابع لمترو الأنفاق غير صحيحة، مشيرًا إلى أن المسار النهائي للمحطات لم يتحدد بعد.

وأعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعه البدء في تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق في نطاق محافظة الجيزة، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، فإن اتحاد الشركات الوطنية المسند إليها أعمال المشروع سيستلم مواقع أعمال محطات (ميدان الرماية - الأهرام) للبدء في الأعمال الإنشائية لتلك المحطات بالمرحلة الأولى للمشروع.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء إغلاق جزئي لبعض المحاور، في محيط مناطق أعمال تلك المحطات من صباح غدٍ الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 5 سنوات.

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