وزير الري يوجّه إلى الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مديري العموم بمصلحة الري، في إطار الاجتماعات الدورية مع القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجّه عبدالعاطي في بيان له، الأحد، بمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، طبقًا للبرنامج الزمني المحدد، نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيلها حتى نهايات الترع، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ولفت وزير الري، إلى أهمية الإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، موضحًا أن هذه النظم الحديثة في الري ستساهم في تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدي إلى زيادة ربحية المزارع، وينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابيًا على عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر بدرجة عالية من الكفاءة.

وشدد عبد العاطى، على مواصلة حملات إزالة التعديات وإحالة المخالفات الخاصة بالتعدي على نهر النيل والترع والمصارف ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.