شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات مركزية لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات النواب في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جولة الاعادة في انتخابات مجلس النواب.

وأكد المحافظ في بيان، الأحد، أن الغرفة برئاسة العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، وعضوية مندوبين عن مديريات الأمن والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة وقطاعات المياه والصرف الصحي والتليفونات والكهرباء، بجانب عدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن الغرفة معنية بتلقي الإخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومتابعة الانتخابات لضمان عملية نجاحها، واخطار غرفة المعليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بأي أحداث خلال سير العملية الانتخابية.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا..كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فرديين يتنافس عليهما 4 مرشحين بواقع مرشحين في كلا دائرة، بعد وصولهما لجولة الإعادة من بين 31 مرشحًا بالجولة الأولي.