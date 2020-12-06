شكرا لقرائتكم خبر عن فوضى وارتباك بموقف سيارات «الجيزة - أكتوبر».. وبطء حركة السيارات بصفط اللبن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت موقف سيارات الميكروباص بالجيزة فوضى وارتباك وازحام شديد بسبب نقص سيارات ٦ أكتوبر.

واشتكى الركاب من قلة السيارات التي تقلهم إلى مدينة 6 أكتوبر، خاصة الحى السادس.

وقالت أسماء الدسوقي من المدينة إن الموقف يخلو تماما من سيارات الحى السادس في حين يقوم السائقون بتجربة الطريق حتى مدينة دريم بارك وحى الأشجار، موضحة أن الأزمة تتكرر في أيام الدراسة والأعياد والمواسم.

وقال محمد ضوى من سكان المدينة، إن الموقف غير منظم وعشوائي وفى مكان قذر وتنتشر فيه الروائح الكريهة بسبب قيام المارة بالتبول في المكان .

وقالت ليلى محمود، استغثنا أكثر من مرة بمحافظ الجيزة وجهاز المدينة لنقله إلى مكان ٱدمى دون جدوى.

ونوه جرجس عزيز، إلى أن الركاب يندفعون نحو السيارات تاركين السيدات والأطفال والضعفاء في منظر غير حضاري، مما يتسبب في حدوث حوادث كثيرة، فضلا عن حوادث السرقات اليوميةم مطالبابنقل الموقف إلى مكان آخر ٱكثر ٱدمية.

في السياق، شهد طريق صفط اللبن بطء حركة السيارات في الطريق المؤدي إلى مدينة 6 أكتوبر والهرم والمنصورية.