شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 6 حالات قسطرة قلبية علاجية وتشخيصية بمستشفي الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، برئاسة الدكتور السيد محمد فرج، أستاذ القلب والقسطرة بكلية الطب جامعة الزقازيق، بإجراء ٦ حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، وذلك تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية، بالإنتهاء من قوائم الإنتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وفي إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة، وإستمرارا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٢٩٩ حالة، تشخيصية وعلاجية وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، وأستاذ القلب، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.