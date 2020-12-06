شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يتابع عملية رصف الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، عملية الرصف بشوارع وطرق المدينة، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وذلك تحت إشراف النواب ورئيس قريه البكاتوش واداره الرصف بالوحدة المحلية بقلين وادارة الطرق بكفر الشيخ.

وتمت متابعة عمليه استكمال رفع الطبقه الاسفلتيه المتهالكه ووضع طبقه السن وتوسيع الطريق على قدر المستطاع بطريق المنشلين،البكاتوش، طريق منيه قلين الشاذلي، طريق كفر ابو حميد تمهيدا لرصفه، وتوسعة الطريق على قدر المستطاع وذلك في إطار الجهود المبذولة بالمركز لانهاء أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية، ولتيسير الحالة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين.