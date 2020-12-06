شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكنيسة يكشف تفاصيل تعليق القداسات لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تم في الأيام الأخيرة ملاحظة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وبعد استشارة أطباء في الكنيسة رأت أنه لا بد من اتخاذ إجراءات أكثر للحد من انتشار الفيروس.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تعليق التربية الكنسية بكل أنشطتها لمدة شهر بداية من الغد.
وأوضح القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه تم تعليق الصلوات لمدة شهر، ويكتفى بمشاهدتها عبر القنوات المسيحية الفضائية.
وأضاف أن القداس سيكون يوم واحد أسبوعيًا وقاصرًا على كهنة الكنيسة فقط، ولا يتجاوز عددهم 10، لافتا إلى أنه في ضوء المستجدات التي تحدث سيتم اتخاذ قرار بشأن شكل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والاحتمالات مفتوحة.
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