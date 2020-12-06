شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 14 ألف مخالفة دوائية وتشميع مخزن أدوية غير مرخص في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بصان الحجر، بالتنسيق مع الرقابة التموينية والتجارية، حملة مشتركة لمداهمة إحدي مخازن الأدوية غير المرخصة بمدينة صان الحجر، بعد ورود معلومات تفيد قيامه بفتح أبوابه للجمهور، والإتجار في الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية، بالمرور المكثف على المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٤١١٥ قرص وعبوة وزجاجة، وتمثلت المضبوطات المخالفة في أدوية ومستلزمات طبية متنوعة بدون فواتير داخل مكان غير مرخص، بالإضافة إلى ضبط أدوية منتهية الصلاحية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات المضبوطة، وتم تحريز المضبوطات، وتم تشميع المخزن غير المرخص بكامل محتوياته، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات، منها محضر مزاولة المنشأة لنشاط الصيدلة بدون إستصدار ترخيص لذلك، بمركز شرطة صان الحجر.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة على إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.