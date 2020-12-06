شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: نتعاون مع «الصحة».. وكوادرنا الطبية متواجدة بمستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال تخريج 400 طبيب بالتعاون بين وزارة الصحة وجامعة هارفارد الأمريكية من البرنامج التدريبي الأكلينيكية، أن تلك المبادرات تفتح مجالات أخرى للتدريب والتأهيل بجانب الجامعات المصرية، وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية.
وأشار «عبدالغفار» خلال كلمته بالمؤتمر، الأحد، إلى التعاون بين كافة مؤسسات الدولة حيث قام عدد من الكوادر الطبية الجامعية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بالعمل في مستشفيات العزل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
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