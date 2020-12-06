شكرا لقرائتكم خبر عن 25 سيارة «سرفيس» و4 أتوبيسات لنقل الطلاب من دسوق إلى جامعة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، حركة نقل الركاب ونقل طلاب الجامعة والموظفين المتجهين من دسوق لكفر الشيخ والدفع بـسيارات سيرفس والخطوط الاخرى لمواجهة ازدحام طلاب الجامعة.

وتم الدفع بعدد 4 اتوبيسات و25 سيارة سرفيس لمواجهة ازدحام طلاب الجامعة المتجهين من دسوق لكفر الشيخ، بحضور مدير مجمع المواقف، ممدوح غانم وفريق العمل المعاون وذلك تنسيقا مع المقدم بدوي شريف رءيس وحدة مرور دسوق.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتكثيف الرقابة والمرور على المواقف ومتابعة سير نقل الركاب من مدينة دسوق إلى المراكز المجاورة والمحافظات.