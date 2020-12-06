الخليج 365: قمة الصداقة والتحديات والملفات الساخنة فى «الإليزيه»

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الإثنين العديد من القضايا، بينها تغطية كاملة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، وتقارير عن التعاون المصري الفرنسي، فضلاً عن تقارير سياسية وفنية واقتصادية ورياضية متنوعة. واقرأ في الخليج 365 أيضا واقرأ في الخليج 365 أيضا قمة الصداقة والتحديات والملفات الساخنة فى «الإليزيه» الرئيس يستهل زيارته بلقاء وزير الخارجية الفرنسى «لودريان».. السيسى يلتقى ماكرون تلبية لدعوة فرنسية.. ملفات عديدة أبرزها استقرار الشرق الأوسط وقضايا المتوسط.. تعاون اقتصادى وعسكرى وثيق بين البلدين مصر تدعو إلى مكافحة الإرهاب للقضاء على النزاعات والصراعات فى أفريقيا

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