شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح تطبيق الكترونى لتسجيل رؤساء اللجان فى امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، عبر موقعها الرسمي أنه استمرارا لتطوير منظومة الامتحانات تم إتاحة تطبيق إلكترونى للمعلمين للتسجيل للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التي تنطلق يونيو المقبل. http://thanwya.emis.gov.eg/than_teacher/ أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة قررت أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل. وأوضح الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيا وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع. وتابع الوزير، " أما طلاب الإعادة والطلاب فى المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائى بشأنه قبل نهاية العام بإذن الله".

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