شكرا لقرائتكم خبر عن يفيد الأولاد فى التعليم عن بعد.. المصرية للاتصالات توفر خطا أرضيا لمواطن بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشركة المصرية للاتصالات فى ردها على مناشدة واردة لليوم السابع عبر خدمة صحافة المواطن بعنوان "قارئ يناشد توصيل التليفون الأرضي بالجيزة"، أنه تم التواصل مع المهندس رئيس قطاع مناطق الجيزة ومدير عام المنطقة لفحص الشكوى المقدمه، وأفاد بعد عمل المعلمين عن طريق مدير سنترال المريوطية1 بوجود كابينه في المنطقة المشار إليها في الشكوي وأن الكابينه مغلقه ولا يوجد بها أماكن خاليه وجاري اعمال تزويد الشبكه الرئيسيه والثانيه وسيتم الانتهاء منها والتعاقد مع العملاء ابتداء من شهر يناير 2021.

وأرسل القارئ احمد امام من سكان ابراج ريتاج - برج د - شارع المريوطيه هرم الرئيسي- بجوار كنيسه ماري يوحنا بالجيزة- مناشدة إلى خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، لإدخال خدمة التلفون الأرضي والإنترنت الأرضى لحاجتهم له في التعليم والدراسة.

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.