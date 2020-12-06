شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يختتم فعاليات "حوار حول وثيقة الأخوة الإنسانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات ورش العمل التى نظمَّها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمقر مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة، فى إطار مبادرة مشتركة مع مؤسسة "شباب المتوسط" تحت عنوان: "حوار حول وثيقة الأخوة الإنسانية".

وناقشت ورش العمل التى عُقدت على مدار أسبوعين وحاضر فيها مشرفو المرصد وشخصيات حكومية ودولية، التعريفَ بوثيقة "الأخوة الإنسانية" وأهدافها وأهميتها، ودور الأزهر الشريف فى ترسيخ قيمها، والتعريف بمفهومى الأمن والسلم.

كما بحثت ورش العمل أهمية اعتماد ثقافة الحوار كسبيل للتفاهم وبناء الفرد والمجتمع، ووسيلة صادقة لحل أى نزاع، وقدَّمت الورش من خلال جلساتها الحوارية دليلًا شاملًا حول كيفية تنفيذ المبادرات الشبابية فى مجال الأخوة الإنسانية.

وتستهدف مبادرة "حوار حول وثيقة الأخوة الإنسانية" بناء قدرات مجموعة من الشباب العربى المقيم فى مصر حول مفهوم الحوار وأدواته باعتبارها أمرًا مهمًّا فى حل النزاعات والخلافات، وذلك من خلال عقد ورش العمل وجلسات حوارية، ونشر عدد من المقالات التى تعمل على مواجهة خطاب الكراهية والتعصب والتطرف.