شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشهد احتفال الوزارة باليوم العالمى للتطوع غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى غدا الأثنين الاحتفال باليوم العالمى للتطوع فى إطار سلسة احتفالات الوزارة ومن المقرر أنشطة المتطوعين فى التوعية بمخاطر الإدمان ومكافحة تعاطى المخدرات وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة وبحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبمشاركة الشباب والفتيات المتطوعين لدى الصندوق.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، قد افتتحت "بيت التطوع" بجامعة الزقازيق كمقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة، وذلك فى ضوء سلسلة احتفالات وزارة التضامن الاجتماعى باليوم العالمى للتطوع.

ويستهدف "بيت التطوع" بجامعة الزقازيق توعية ما يقرب من 30 ألف شاب وفتاة، بمخاطر المخدرات سنويًا مع استقطاب ما يقرب من 2000 شاب متطوع لينضموا كل عام لأنشطة الرابطة التطوعية للصندوق والتى وصل قوامها حتى الآن إلى ما يقرب من 29 ألف و800 شاب فى كافة المحافظات، ويمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، كما تمثل الفتاة 65% من المتطوعين، بالإضافة إلى مشاركة خريجى أقسام كلية علم النفس والاجتماع وكلية الخدمة الاجتماعية فى برامج علاج وتأهيل مرضى الإدمان بعد بناء قدراتهم على تنفيذ هذه البرامج وفقًا لمعايير عمل الصندوق.