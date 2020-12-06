شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 6 محال غير ملتزمة بقرارات الفتح والغلق فى كرداسة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة، أن مركز ومدينة كرداسة بالتعاون مع شرطة المرافق أغلق 6 محلات مخالفة لقرارات الفتح والغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة التزام المحال والمنشأت التجارية والورش الحرفية بمواعيد الفتح والغلق المقررة، تحت إشراف اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة كرداسة.

وفى السياق، أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع شرطة المرافق ومتابعة تطبيق القرارات المنظمة لفتح وغلق المحال والمطاعم والورش الحرفية بمنتهى الحزم مع تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

وأضاف المحافظ، أن المحال والمراكز التجارية يبدأ نشاطها صيفًا الساعة 7 صباحًا ويتم الغلق فى تمام الساعة 11مساء وفيما يتعلق بفصل الشتاء ستكون من الساعة 7 صباحا حتى 10 مساء وفيما يتعلق بالبازارت والمطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية سيكون العمل صيفا بداية من الساعة 5صباحًا وحتى 1صباحا (صيفا) بينما تكون فترة العمل ( شتاء ) من الساعة 5صباحا وحتى الساعة 12مساء.

وتابع المحافظ، أنه فيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية فان مواعيد عملها ستكون من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 7مساء (صيفًا ) ومن الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6مساء (شتاء).

وأوضح المحافظ أنه طبقا للقرارات المنظمة فان يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة يكون فتح المحال والمراكز التجارية من 7صباحا وحتى 12مساء صيفا، بينما ستعمل شتاء من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11مساء وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة من 5 صباحا حتى 1صباحا صيفا وشتاء.

كما سيستثنى من هذا القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والافران والمخابز والصيدليات مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away ) وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.