جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يوضح خطوات استخراج بدل فاقد كارت شحن العداد الكودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخطوات التى يجب اتباعها فى حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع. وأوضح الجهاز، أنه لابد من اتباع بعض الخطوات إذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة، وهى كالآتى: 1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك. 2- صورة من العداد موضح بها رقم العداد. 3- صورة من بطاقة الرقم القومى والأصل للاطلاع عليها. وبالنسبة للمستأجر : 4- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له. 5 - صوره من التوكيل والأصل للإطلاع . 6- تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار . وبعد استكمال تلك الاجراءات و دفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.

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